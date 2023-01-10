. Электроснабжение в поселке Мама восстановили после аварии

Электроснабжение в поселке Мама Мамско-Чуйского района Иркутской области восстановили в полном объеме в 12:52. Для устранения последствий аварийного отключения задействовали шесть человек и две единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Утром 10 января в поселке Мама произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались восемь социально-значимых объектов и 463 частных дома — всего 2747 человек, 651 ребенок. Об аварии уведомил оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы Мамско-Чуйского района.