. Электроснабжение в поселке Мама восстановили после аварии
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Электроснабжение в поселке Мама восстановили после аварии

Электроснабжение в поселке Мама Мамско-Чуйского района Иркутской области восстановили в полном объеме в 12:52. Для устранения последствий аварийного отключения задействовали шесть человек и две единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Утром 10 января в поселке Мама произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались восемь социально-значимых объектов и 463 частных дома — всего 2747 человек, 651 ребенок. Об аварии уведомил оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы Мамско-Чуйского района.

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По материалам: irk

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