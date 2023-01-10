. Юлия Высоцкая прокомментировала слухи в сети о собственной смерти
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Юлия Высоцкая прокомментировала слухи в сети о собственной смерти

Юлия Высоцкая прокомментировала слухи в сети о собственной смерти

Как правило, Юлия не любит давать комментарии по поводу всяческих сплетен о своей персоне. Но Сейчас пришлось сделать исключение, ведь речь идет о ее смерти.


В сети стали появляться различные фейковые публикации о том, что она будто бы поехала в Европу и там погибла. Более того - её уже и похоронили во Франции.

Высоцкую серьезно достали такие фейки. Сама она говорит, что может бы и не стала на все это реагировать, но ведь уже посягнули на её жизнь. Испуганные друзья и близкие звонят и узнают, все ли с ней хорошо. Пришлось успокаивать действительно близких людей, которые были шокированы такими новостями.

“Я не понимаю, кто и зачем это делает, но страдают и переживают в первую очередь близкие люди” - заявляет Юлия.


Актрисса обратилась к своим фанатам и попытался их успокоить. Сейчас Юлия со своим мужем находится за границей и с ними все в порядке.

 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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