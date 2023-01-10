. Юлия Высоцкая высказалась по поводу сообщения о своей смерти в Париже

Телеведущая Юлия Высоцкая не смогла не прокомментировать страшное известие о себе. Юлия Высоцкая редко комментирует публикации таблоидов о себе, но сегодня ей пришлось выступить с опровержением тревожных слухов. Некий источник распространил сообщения о том, что ведущая скончалась во время поездки за границу. Якобы российскую телезвезду похоронили на одном из кладбищ во Франции. Высоцкая пожаловалась, что подобные фейки очень ранят её близких, которые зачастую не имеют возможности оперативно связаться с ней и убедиться, что с ней всё в порядке. Юлия написала в Сети о том, что изначально не хотела никак реагировать на этот инцидент, но ей стали поступать звонки от напуганных друзей, прочитавших новости о её смерти. «Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь?Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких «журналистов» или кто они там. Мне абсолютно все равно, что про меня пишут или думают, мне есть чем заняться. Но от таких новостей плохо близким людям, которых подобные сообщения ранят»— пишет Юлия.Вместе с этим она опубликовала свежее селфи с мужем Андреем Кончаловским. Судя по обстановке, супруги сейчас находятся в командировке за границей. Что касается брата Кончаловского Никиты Михалкова, то он в данный момент находится в реанимации одной из столичных больниц. Сегодня появилась информация о том, что врачи определились с диагнозом режиссера. Он заразился коронавирусной инфекцией, на фоне которой у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Члены большой семьи Михалкова воздерживаются от комментариев о его лечении, но раз брат режиссера не спешит домой, значит ситуация не критическая.