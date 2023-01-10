. Как быстрее продать квартиру: полезные советы

Если одна квартира быстро находится своего покупателя, то сделки с другой недвижимостью порой приходится ждать месяцами. Средние цены на недвижимость в Туле все время растут, нужно за ними внимательно следить. Слишком завышать стоимость жилья не стоит, можно долго ждать сделки, но и продешевить никому не хочется. Что можно предпринять, чтобы продать квартиру быстро?

Несколько действенных советов

Если не хватает собственных знаний в этом вопросе, то выгоднее обратиться в агентство недвижимости. Его сотрудники помогут продать квадратные метры быстро и по привлекательной стоимости. Но их услуги не бесплатны, зато экономия времени будет большой.

Рекламная кампания

Вначале необходимо провести широкую рекламу. Объявления следует разместить на большом количестве рекламных досок в интернете и в печатных изданиях. Они должны привлекать внимание, быть емкими, содержательными, описывать положительные стороны продаваемой квартиры.

К объявлению желательно прикрепить несколько удачных фото, чтобы по ним потенциальный покупатель мог сделать оценку жилья.

Помощь риелторов

Опытные риелторы помогут быстро и дороже продать квартиру. Посредники работают за процент, и поэтому заинтересованы в сделке.

В агентстве недвижимости есть база покупателей, возможно кто-то подыскивает квартиру в конкретном доме или районе. Риелтор поможет быстрее найти реального покупателя.

Предпродажная подготовка

Квартира должна с первого взгляда приглянуться покупателю. Поэтому не стоит пренебрегать предпродажной подготовкой. В жилье должно быть просторно, светло и чисто, отсутствие неприятных запахов – обязательное условие. В санузле не должна стоять вода, ванна и краны обязаны сверкать.

Нельзя забывать о чистоте в подъезде, ведь свое мнение о будущих соседях покупатель начинает складывать при входе в здание. На лестничной клетке должно быть чисто и светло.

Подготовка документов

Квартиру с прописанными детьми и без подготовленного пакета документов продать сложнее. Поэтому следует снять с регистрации по возможности всех жильцов и подготовить необходимые документы. Многие покупатели уходят, когда узнают, что еще придется ждать оформления бумаг.

Цена вопроса

По завышенной от рынка стоимости квартира будет продаваться очень долго, если только не найдется покупатель, кому нужно жилье именно в этом доме. Адекватная цена – это залог того, что недвижимость быстро найдет покупателя.

Следует изучить предложения на рынке и побывать по нескольким адресам, чтобы своими глазами увидеть в каких домах и в каком состоянии продаются квартиры и выяснить, сколько продавцы готовы уступить от первоначальной стоимости.

Продажа квартиры – это хлопотное и нервное дело, которое может затянуться на месяцы. Поэтому стоит сделать все возможное, чтобы быстрее заключить сделку.