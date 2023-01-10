. Как и когда убирать елку, и связанные с этим приметы
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Как и когда убирать елку, и связанные с этим приметы

Как и когда убирать елку, и связанные с этим приметы
Пора прощаться с праздничной елкой. Новогодние каникулы закончились, и многие задумались, до какого времени необходимо избавиться от елки. Рассказываем, как правильно убрать пушистую красавицу. В древние времена люди верили, что елка наполняет дом положительной энергией, а потому не убирали ее первые две недели после Нового года. С 14 января публика начинала готовиться к празднованию дня Святого Крещения: наводила порядок и избавлялась от всего лишнего, в том числе от праздничного символа. Некоторые до сих пор придерживаются этих правил. Если же в жилище есть маленькие дети или взрослые, которые подвержены аллергическим реакциям, то убирать елку медики советуют сразу после Рождества. Чем дольше стоит пушистая красавица, тем больше пыли успевает на ней собраться. Существуют и приметы, по которым можно понять, пора ли избавляться от елки. Например, если ветки и их кончики стали коричневого оттенка, значит, дерево впитало в себя слишком много негативной энергии. А если вы заметили, что в комнате никого не бывает, но игрушки с елки часто падают, то, вероятно, домовой требует избавиться от новогоднего убранства. И еще одно поверье — если расслоился ствол дерева, и оно стоит неустойчиво, то это тоже знак, что пора расстаться с елкой. Как правильно убрать елку? Расстелите вокруг дерева большую простыню или целлофан. Это поможет минимизировать беспорядок и быстро удалить хвою и опилки, которые появятся в процессе выноса. После этого можно снимать с новогоднего атрибута игрушки, гирлянду и мишуру. Как вынести елку из квартиры? Если дерево небольшого размера, то его можно целиком запаковать в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань и закрепить веревкой или скотчем. Если у вас большое дерево, то необходимо срезать или спилить ветки. Делать это нужно как можно ближе к стволу. Ветки сложите в мусорные пакеты и выносите вместе со стволом. Отметим, что натуральную елку, которая пустила корни, можно пересадить в большую емкость, а весной высадить в открытый грунт.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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