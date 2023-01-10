. Команда художников берёт обычные детские рисунки и превращает их героев в мультяшных монстров-очаровашек

Дети — те ещё фантазёры, чьё творчество иногда не под силу понять взрослому человеку. Однако команда художников проекта «Monsters Go» не просто собирает работы детей со всего мира и восхищается ими, но и перерисовывает их каракули, создавая милых монстриков. А получившиеся герои новых рисунков точно могут стать неповторимыми персонажами мультфильмов. Вы только взгляните на то, какие мультяшные чудики в итоге у них получились!

На бой выходит…

Проект «Monsters Go» изначально был запущен одним человеком — художником из США по имени Аарон Зенц. Со временем он собрал целую команду единомышленников, которая дружно и старательно превращает детские шедевры в новые и не менее замечательные работы.

Сумасшедший гений

Чудо-Юдо

Планктон-очаровашка

Смазливый слизнячок

Безобидный динозаврик

Горыныч?

Только, по мнению детишек, 3 головы — это хорошо, но вот 4 — ещё лучше!

Снежный кто-то

Зелёное чудище

Рыба-загадка

Но настроен этот морской обитатель явно недружелюбно, судя по его выражению лица.

Обладатель крыльев-кристаллов

Дружелюбный кактус

Чудо в перьях

Кстати, о чуде в перьях. Если вы ещё не видели, как нейросеть представила это выражение, то рекомендуем заглянуть вот сюда. Тут вы найдёте много интересных иллюстраций знаменитых крылатых фраз.

Балеринка

Бунтовщик

У этого монстрика не просто пар из ушей идёт, а целое пламя полыхает. Интересно, что его так разозлило?

Осенний снеговик

Наглядный пример снеговика, которого дети смогут слепить в зиму, похожую на осень!