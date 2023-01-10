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Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами

Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцамиПесков заявил, что слухи о встрече Медведева с Нуланд и Волкером являются фейком

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о возможных переговорах зампреда Совбеза Дмитрия Медведева с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и специальным представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером являются фейком и не стал подтверждать возможность подобной встречи. Об этом сообщает РИА Новости

«Нет, не могу [подтвердить]. Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски», — ответил Песков журналистам.

Ранее о встрече Медведева с Волкером и Нуланд сообщил телеграм-канал «Образ будущего».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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