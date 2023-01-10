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Кристина Асмус спалилась с любовником

Кристина Асмус спалилась с любовником
Актриса Кристина Асмус рассказала, как ее застукал муж с любовником. Артистка провела новогодние праздники в Дубае, куда она летала вместе с дочерью Анастасией и новым возлюбленным Романом Евдокимовым, хотя официально этот факт старалась не афишировать. Актриса призналась, что не горела желанием отмечать 31 декабря в ОАЭ, но поддалась на уговоры ребенка. Подписчики же решили, что звезда фильма «Текст» просто не хотела пересекаться с бывшим мужем Гариком Харламовым, с которым ей до сих пор приходиться жить в одном доме. Однако надолго скрыться от экс-супруга Асмус пока не может. Сейчас она уже в Москве и вернулась к работе: накануне состоялся спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в театре Ермоловой с Кристиной в главной роли. Актриса рассказала, что ее первый в этом году выход на сцену не обошелся без казусов.
Сначала у звезды «Текста» порвалось платье, в котором ей нужно было выходить к зрителям, а потом, уже во время постановки, случился конфуз, едва не погубивший все действие. «Я на сцене со своим любовником. И муж заходит раньше времени, до того, как я сказала, что я беременна. А это важнейшая сцена! Если я ее не сыграю, то нет смысла спектакль продолжать. Я выкрутилась кое-как. Обожаю такие стрессовые ситуации», — объяснила Асмус.  Напомним, не менее бурные страсти кипят и в личной жизни Кристины. В декабре артистка, устав от шуток бывшего мужа, рассказала, что он не оставлял ей загородный дом и даже не купил квартиру, поэтому ей приходится оставаться в особняке: Асмус дочкой занимают один этаж, а Харламов — другой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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