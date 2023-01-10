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Лариса Гузеева взбесила известного телеведущего откровениями об имитации оргазма: "Мы притворяемся на 80%"

Лариса Гузеева взбесила известного телеведущего откровениями об имитации оргазма: "Мы притворяемся на 80%"

63-летняя Лариса Гузеева накануне поучаствовала в подкасте Первого канала, порассуждав с коллегой Ариной Холиной о симуляции оргазма во время секса. Многим такая откровенная тема пришлась не по душе. Телеведущий Вячеслав Манучаров выразил свое возмущение произошедшим в личном Telegram-канале.

Лариса Гузеева сделала откровенное заявление в подкасте Первого канала, выступив в качестве специального гостя.


Давайте, мужчины, мы вам откроем глаза. Мы процентов на 80 притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление и вашу самооценку завысить. Во-вторых, вдруг я сделаю что-то не так, вы подумаете: "Фу-фу"

При этом скандальная ведущая шоу "Давай поженимся!" высказалась об интимной жизни в браке. 

"Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, боже мой. И думаешь: "Давай в среду", - отметила Лариса Гузеева.


Вячеслав Манучаров осудил руководство Первого канала из-за подкаста с Гузеевой

Актер и телеведущий возмутился из-за того, что в разгар спецоперации на Первом канале выходят подобные подкасты.

Особенно Вячеслава Манучарова взбесило, что Лариса Гузеева обсуждала с Ариной Холиной женский оргазм в православное Рождество.

"Я давно с гостями своей программы говорю о срочной смене руководства Первого канала. Потому что деятельность эта больше похожа на агонию. Анна Шафран назвала работу Константина Эрнста иначе - диверсией. И, как с ней поспорить, когда к череде громких скандалов с Галкиным, Ургантом и Овсянниковой в качестве вишенки, ну, или клубнички на торте в РОЖДЕСТВО! в официальном аккаунте канала я вижу это. Программа о том, как женщины имитируют оргазм во время секса. Такие премьеры, по мнению Эрнста, мы заслужили в Рождество в разгар спецоперации", - написал Манучаров.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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