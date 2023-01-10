. Лера Кудрявцева советует заткнуться всем уехавшим
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Лера Кудрявцева советует заткнуться всем уехавшим

Лера Кудрявцева советует заткнуться всем уехавшим
Ведущая Лера Кудрявцева высказалась о сбежавших звездах. Телеведущая призналась, что ее тошнит от таких. Лера Кудрявцева порассуждала об уехавших из страны людях. В частности, она обсудила тех беглецов, которые на чужбине не могут обойтись без грязи в сторону родины и соотечественников. Например, накануне актер Артур Смольянинов  заявил, что ему плевать на Россию, пусть, мол, радиационной пылью обернется. И готов пойти защищать Украину.
Кудрявцева, узнав про сказанное Смольяниновым, жестко высказалась о нем и ему подобных в своем Telegram-канале. «Есть слово «предатель». Тот, кто был свой, а потом стал вредить своим ради интересов чужого. Уехали, ну и хорошо. Дело каждого. Молчи. Меня тошнит от уехавших, которые полоскают свою (когда -то) страну, потому что это сейчас «принято». Уехал — заткнись!» — написала звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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