. Максима Галкина* лишат региональных наград Кемеровской области

Совет ветеранов Кузбасса выступил за лишение телеведущего Максима Галкина, признанного в России иностранным агентом, региональных наград. В свою очередь глава региона Сергей Цивилев поддержал такое решение. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора области.

Ранее совет кузбасских ветеранов направил обращение с требованием лишить артиста региональных наград, поскольку «такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград».

В свою очередь Цивилев поддержал обращение ветеранов. Теперь Галкин лишится медали Кемеровской области «За веру и добро» (была вручена в 2004 году) и ордена Почета Кузбасса (в 2013 году).

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физлиц-иноагентов. В начале января в сети было выложено видео с его концерта, на котором он произносит лозунг украинских националистов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают «ничего хорошего» об антироссийских высказываниях актера Артура Смольянинова. При этом Песков отметил, что в нынешней ситуации важнее, какова позиция соответствующих ведомств на данный счет.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.