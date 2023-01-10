. Маша Распутина держит дочку в черном теле

Певица Маша Распутина жестко высказалась о воспитании 22-летней дочери. 22-летняя Мария Захарова получает образование в МГИМО на факультете «Связи с общественностью». Младшая дочь 58-летней поп-звезды унаследовала от нее яркую внешность, но не стремится строить карьеру в шоу-бизнесе. Девушка живет в гостевом домике на территории особняка родителей на Рублевке. Артистка помирилась с дочерью после конфликта, но поставила ей жесткое условие: не приводить в дом женихов. Исполнительница считает, что вместо этого Марии стоит позаботиться о самосовершенствовании. «Еще рано, я не готова. Выгоню сразу! Даже пусть и не думает! Она должна стать чем-то и кем-то в этой жизни, а уже потом женихов искать. Для того, чтобы появился нормальный жених, с интеллектом, нужно самой быть интеллектуальным существом. Так что мы будем с дочкой заниматься и совершенствоваться!» — заявила Распутина.Исполнительница хита «Роза чайная» также была поражена, когда узнала об откровенных фотосессиях студентки. Распутина призналась, что не следит за соцсетями Марии и не видела ее снимки в нескромных нарядах. Артистка заверила, что проведет с дочерью серьезный разговор на эту тему. «Она выкладывает фото? Я не смотрю же. Это ужас! Ну, я ей покажу!» — приводит «МК» слова певицы. Мария – ребенок Распутиной от бизнесмена Виктора Захарова. У артистки также есть дочь Лидия от первого мужа, продюсера Владимира Ермакова. Бывшая участница шоу «Аватар» испытывает проблемы в общении с детьми. Звездная мать заявила, что сделала для дочерей многое, а они ее не слушают.