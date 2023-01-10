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Минобороны расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году

Минобороны расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году

Министерство обороны РФ в 2023 году будет расширять арсенал современных ударных средств российских войск и доводить снаряжение и экипировку военнослужащих до самого высокого уровня. Об этом в ходе селекторного совещания во вторник сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что в декабре 2022 года Президент России Владимир Путин с учетом опыта спецоперации поставил новые приоритетные задачи.

«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он подчеркнул, что все необходимое военнослужащему должно быть современным, удобным и надежным.

Ранее Путин заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы в работе военкоматов, в связи с чем необходимо провести модернизацию системы их работы. По словам главы государства, это касается цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями и с промышленностью.

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По материалам: pnp.ru

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