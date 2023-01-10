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Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям войск ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Серебрянка, Григоровка ДНР и Лозовая Харьковской области. Уничтожили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносят комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери украинских войск за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения осуществляли огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко ДНР уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки ликвидировали более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 126 районах. В районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР и Лозовая Харьковской области уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко ДНР уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Ивановка ЛНР на огневой позиции уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США. В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.

Истребительная авиация ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка ДНР сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР сбили украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково, Полтава, ЛНР, а также Великий Выселок Харьковской области. Кроме того, перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск ДНР и Переможное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7978 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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