. Мирослава Карпович нашла нового избранника не из шоу-бизнеса

Звезда «Папиных дочек», актриса Мирослава Карпович не афиширует личную жизнь, поэтому скрывала нового возлюбленного. Мирослава Карпович отметила прошедшие праздники в новой для неё компании. Актриса встретила Новый год с новым возлюбленным, который уже представил её своей семье. Имени своего нового бойфренда она не раскрыла, но сообщила, что на этот раз не стала связываться с артистом. Избранник актрисы зарабатывает на жизнь не съемками в кино. Раньше Карпович всегда проводила новогодние каникулы со своей семьей, но после смерти отца эту традицию никто больше не соблюдает. В этом году мать Мирославы вместе с еще одной своей дочкой уехала в Таиланд, а младший брат звезды встретился с друзьями.«Мы раньше всегда отмечали семьей, но два года назад папа умер, он был нашим связующим звеном, и стало морально тяжело без него. И поэтому мы решили изменить систему, чтобы не так было грустно дома без папы, где все о нем напоминает», — рассказала Мирослава в беседе с «КП». В том же интервью, кстати, актриса приоткрыла завесу тайны съемок продолжения сериала «Папины дочки». Карпович подтвердила информацию о возобновлении работы над ситкомом. «Могу только отметить, что все мы были очень рады снова встретиться. Хотя и не переставали общаться», — уверяет актриса. Напомним, что еще год назад Карпович состояла в отношениях с Павлом Прилучным. Весной прошлого года стало известно о расставании пары, а затем в СМИ попала новость о тайной свадьбе актера. Незадолго до официального банкета по случаю бракосочетания Прилучный публично унизил Карпович, заявив о том, что никогда не воспринимал всерьез их отношения.