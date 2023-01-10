. Мирослава Карпович нашла нового избранника не из шоу-бизнеса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мирослава Карпович нашла нового избранника не из шоу-бизнеса

Мирослава Карпович нашла нового избранника не из шоу-бизнеса
Звезда «Папиных дочек», актриса Мирослава Карпович не афиширует личную жизнь, поэтому скрывала нового возлюбленного. Мирослава Карпович отметила прошедшие праздники в новой для неё компании. Актриса встретила Новый год с новым возлюбленным, который уже представил её своей семье. Имени своего нового бойфренда она не раскрыла, но сообщила, что на этот раз не стала связываться с артистом. Избранник актрисы зарабатывает на жизнь не съемками в кино. Раньше Карпович всегда проводила новогодние каникулы со своей семьей, но после смерти отца эту традицию никто больше не соблюдает. В этом году мать Мирославы вместе с еще одной своей дочкой уехала в Таиланд, а младший брат звезды встретился с друзьями.
«Мы раньше всегда отмечали семьей, но два года назад папа умер, он был нашим связующим звеном, и стало морально тяжело без него. И поэтому мы решили изменить систему, чтобы не так было грустно дома без папы, где все о нем напоминает», — рассказала Мирослава в беседе с «КП». В том же интервью, кстати, актриса приоткрыла завесу тайны съемок продолжения сериала «Папины дочки». Карпович подтвердила информацию о возобновлении работы над ситкомом. «Могу только отметить, что все мы были очень рады снова встретиться. Хотя и не переставали общаться», — уверяет актриса. Напомним, что еще год назад Карпович состояла в отношениях с Павлом Прилучным. Весной прошлого года стало известно о расставании пары, а затем в СМИ попала новость о тайной свадьбе актера. Незадолго до официального банкета по случаю бракосочетания Прилучный публично унизил Карпович, заявив о том, что никогда не воспринимал всерьез их отношения.
# Бизнес / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в бюджете
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе — вышла на Xbox
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе —
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Кристина Асмус спалилась с любовником
Кристина Асмус спалилась с любовником
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж

Еще по теме

У Мирославы Карпович страшное горе!
«Маша из «Папиных дочек»» Мирослава Карпович показала в Instagram снимки топлес
Мирослава Карпович в ярости от слухов о ней
Мирослава Карпович рассказала о романе с известным актером