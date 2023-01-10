. Мосгордума предложила запретить калечащие операции на животных в России
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Мосгордума предложила запретить калечащие операции на животных в России

Мосгордума предложила запретить калечащие операции на животных в России

В стране хотят запретить делать животным операции, изменяющие их физиологические свойства, для которых нет медицинских показаний, например, онихэктомию ​и тендонэктомию — удаление когтевой фаланги или сухожилия, отвечающего за выпуск когтей у кошки. Как стало известно «Парламентской газете», такой проект федерального закона, подготовленный Мосгордумой, отправили в Госдуму.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников рассказал, что законопроект о проведении операций на животных в нелечебных целях был доработан председателем комиссии Мосгордумы по экологической политике Александром Соловьевым, и корректировки были отправлены в Госдуму, передала пресс-служба столичного парламента.

Как сообщил «Парламентской газете» Александр Соловьев, законопроект запрещает проведение на животных без ветеринарных показаний процедур, направленных на хирургическое изменение их физиологических свойств.

«К жестокому обращению с животными не относится принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, а также принятие мер по сохранению типичных признаков породы животного», — говорится в документе, с которым ознакомилось наше издание.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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