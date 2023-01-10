. На Госуслугах появилась возможность оформить электронный полис ОМС
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На Госуслугах появилась возможность оформить электронный полис ОМС

На Госуслугах появилась возможность оформить электронный полис ОМС

Граждане РФ могут оформить электронный полис обязательного медицинского страхования для себя или своего ребенка на портале Госуслуг. Носить с собой бумажный документ или пластиковую карту больше не нужно, сообщает Минцифры России.

Для получения электронного варианта полиса ОМС нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В том случае, если номер полиса уже занесен в личный кабинет, цифровая версия загрузится автоматически. Если полиса нет, через портал можно подать заявление и оформить электронный. Для того, чтобы оформить полис на ребенка, понадобится данные свидетельства о рождении. Документ будет готов в течение одного рабочего дня.

После этого в личном кабинете на портале Госуслуг появятся данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике. При необходимости электронный документ можно открыть на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к больнице данные добавятся из личного кабинета автоматически.

Кроме того, на Госуслугах можно поменять страховую компанию или регион страхования и приостановить или возобновить действие полиса. Поменять страховую можно один раз в год по любой причине, однако ограничение снимается при переезде.

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По материалам: irk

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