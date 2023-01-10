. На Госуслугах появилась возможность оформить электронный полис ОМС

Граждане РФ могут оформить электронный полис обязательного медицинского страхования для себя или своего ребенка на портале Госуслуг. Носить с собой бумажный документ или пластиковую карту больше не нужно, сообщает Минцифры России.

Для получения электронного варианта полиса ОМС нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В том случае, если номер полиса уже занесен в личный кабинет, цифровая версия загрузится автоматически. Если полиса нет, через портал можно подать заявление и оформить электронный. Для того, чтобы оформить полис на ребенка, понадобится данные свидетельства о рождении. Документ будет готов в течение одного рабочего дня.

После этого в личном кабинете на портале Госуслуг появятся данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике. При необходимости электронный документ можно открыть на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к больнице данные добавятся из личного кабинета автоматически.

Кроме того, на Госуслугах можно поменять страховую компанию или регион страхования и приостановить или возобновить действие полиса. Поменять страховую можно один раз в год по любой причине, однако ограничение снимается при переезде.