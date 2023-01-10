. На «Госуслугах» запустили новую функцию

В Минцифры сообщили о запуске на «Госуслугах» функции регистрации ребенка онлайнСюжетДетские пособия:

Родители теперь смогут зарегистрировать ребенка онлайн на сайте «Госуслуги», подав соответствующую заявку. О запуске новой функции сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

«Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и должен подать заявление на сайте «Госуслуги». «МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД», — добавили там. По данным Минцифры, прописку для детей оформили онлайн уже шесть тысяч российских семей.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, позволяющий временно зарегистрировать проживающего у гражданина иностранца. Для того чтобы подать соответствующее заявление, на портале необходимо выбрать сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев».