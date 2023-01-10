. На «Госуслугах» запустили новую функцию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На «Госуслугах» запустили новую функцию

На «Госуслугах» запустили новую функциюВ Минцифры сообщили о запуске на «Госуслугах» функции регистрации ребенка онлайнСюжетДетские пособия:

Родители теперь смогут зарегистрировать ребенка онлайн на сайте «Госуслуги», подав соответствующую заявку. О запуске новой функции сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

«Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и должен подать заявление на сайте «Госуслуги». «МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД», — добавили там. По данным Минцифры, прописку для детей оформили онлайн уже шесть тысяч российских семей.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, позволяющий временно зарегистрировать проживающего у гражданина иностранца. Для того чтобы подать соответствующее заявление, на портале необходимо выбрать сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с пранкерами из РФ
Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с
Россия заявила о попытках Запада обвинить Москву в разграблении Африки
Россия заявила о попытках Запада обвинить Москву в разграблении Африки
На «Госуслугах» запустили новую функцию
На «Госуслугах» запустили новую функцию
Экс-советник Пентагона сообщил о сорванном Россией тайном плане США по Донбассу
Экс-советник Пентагона сообщил о сорванном Россией тайном плане США
Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который вышел в 2014 году
Авторы Dead Island 2 не вдохновлялись первым трейлером игры, который
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.01.2023 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.01.2023 (15 фото)
У Максима Галкина хотят отобрать награды
У Максима Галкина хотят отобрать награды
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Алексей Панин в грубой форме оскорбил артистку Юлию Чичерину
Дмитрий Назаров высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Дмитрий Назаров высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская
Артур Смольянинов - «гнида», заявила Яна Поплавская

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Российские военные завладели польским беспилотником
Российские военные завладели польским беспилотником
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых

Еще по теме

На "Госуслугах" появилась функция проверки истории автомобиля
На Госуслугах появилась возможность оформить электронный полис ОМС
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
Минцифры призвало одну категорию россиян обновить приложение «Госуслуги»