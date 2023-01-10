. На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Минтранс сообщил о возобновлении движения автомобилей и автобусов по Крымском мосту

Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено в 14 часов дня по московскому времени во вторник, 10 января. Об этом сообщает Министерство транспорта России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что теперь по мосту могут проехать автомобили и автобусы. Ведомство уведомляло о приостановке движения ранее из-за ремонтно-восстановительных работ. 10 января автодорожная часть моста перекрывалась на ремонт и ограничения вводили с 4:00 до 16:00 по Москве.

О начале ремонтных работ на автомобильной части моста вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал почти месяц назад — 7 декабря 2022 года. В тот момент отмечалось, что с марта 2023 года по Крымскому мосту должны поехать большие тяжелые автомобили. В настоящее время через мост проезжают только легковые машины.

8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. В итоге пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть.