. На реке Витим открыли 45-километровый ледовый автозимник

На севере Иркутской области приняли в эксплуатацию ледовый автозимник. Движение по ледовой дороге на реке Витим на участке Мусковит — Мамакан открыли 10 января, сообщает областная дирекция автодорог.

Участок соединяет Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Протяженность зимней дороги— 45 километров, грузоподъемность составляет 10 тонн. Водителям напоминают, что, передвигаясь по зимним автодорогам, следует соблюдать правила дорожного движения. Необходимо выполнять требования информационных знаков — скоростной режим, дистанцию и допустимую грузоподъемность.