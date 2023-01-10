. Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом
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Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом«78 Новости»: народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом

92-летнего народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 Новости».

На данный момент его состояние стабилизировалось. Актер переведен в общую палату.

«Шутит, говорит, что все хорошо. Уже готовится 27 числа сыграть в спектакле, на сцену рвется. Говорит, что сцена его лечит. Он всегда так, никогда не скажет, что не пойдет играть», — сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

В начале декабря Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге. Актера поместили в городскую больницу для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризом.

Ранее стало известно, что состояние российского режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января, начало ухудшаться. Сообщается, что при КТ у Михалкова обнаружили увеличение объема поражения легких и диагностировали идиопатическую пневмонию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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