. Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице

Актер и режиссер Никита Михалков находится в тяжелом состоянии. Вот уже несколько дней Никита Сергеевич находится в реанимации 52-й столичной больницы. У именитого пациента возник ряд осложнений, в том числе есть проблемы с сердцем. Опасения врачей вызывают не только заболевания сердечно-сосудистой системы, имеющиеся у Никиты Сергеевича, но и увеличивающаяся площадь поражения легких. Действительно ли у режиссера коронавирус, доподлинно неизвестно. Один источник уверяет, что тест показал положительный результат, по другим данным — анализ отрицательный. «По нашей информации, после компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония», — рассказал источник «Mash».Никита Сергеевич страдает от мерцательный аритмии, без врачебной помощи у него мог бы возникнуть инфаркт, благо, медикам удалось избежать этого. Несмотря на не самые позитивные новости, лечащие врачи уверяют, мол, жизни звездного пациента ничего не угрожает, а он сам ведет себя как настоящий боец. За Никиту Сергеевича сейчас переживают не только родные, но и коллеги, поклонники. Многие из них оставляют режиссеру трогательные послания в соцсетях. А сегодня Дмитрий Песков признался, что и президент страны Владимир Путин следит за новостями о Михалкове. «Какая может быть реакция? Только одна. Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все», — признался Песков в беседе с журналистами.