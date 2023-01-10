. Никита Михалков прямо из реанимации вышел на связь

Режиссер Никита Михалков обратился к поклонникам и рассказал о своем самочувствии. Находящийся на лечении в столичной больнице Никита Михалков нарушил молчание. 77-летнему режиссеру стало плохо еще 5 января. Тогда его на «скорой» привезли в клинику с подозрением на пневмонию. Изначально говорили, что воспаление легких развилось на фоне заражения гриппом, но потом врачи убедились в том, что у Михалкова ковид. Из-за нежелания членов семьи режиссера комментировать его состояние в СМИ ежедневно появлялось всё больше тревожных слухов. Только сегодня ряд источников сообщил, что Никите Сергеевичу в реанимации стало хуже и количество пораженных участков в легких с каждым часом только увеличивается.Однако сам Михалков заверил, что многие страшные подробности его болезни на самом деле являются выдумкой. При этом он подтвердил, что проходит лечение в больнице. В своем обращении он горячо поблагодарил друзей и неравнодушных поклонников, которые пишут ему добрые пожелания в Сети. «Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», — обратился Никита Сергеевич к публике. Тем временем сегодня СМИ узнали о проблемах со здоровьем еще одной российской звезды. Роман Костомаров ночью был переведен в реанимацию Коммунарки в крайне тяжелом состоянии. По информации в СМИ, несколько часов назад ему стало хуже: болезнь фигуриста привела к острой интоксикации и сепсису.