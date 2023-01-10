. Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке

Музыкант Никита Пресняков осенью сбежал из России и оказался в США, где у него, как выяснилось, есть свое жилье. О Никите Преснякове в последние месяцы говорили не меньше, чем о его звездной бабушке. Сначала были слухи о том, что его забрали с репетиции в Московском губернском театре, но они не подтвердились. Сам Никита был немногословен и у себя в Телеграм-канале коротко написал, что это фейк. Однако из страны все же уехал — за границу. В начале осени внука Аллы Пугачевой видели на эстонской границе, которую он пересек пешком. Из Эстонии Никита улетел в Штаты, где уже много лет живет его мать с отчимом и сестрой. Как выяснили журналисты «КП», о жилище для внука позаботилась любимая бабушка. Примадонна подарила ему квартиру в Лос-Анджелесе, где он сейчас и находится.Возможно, не будь у Никиты за границей такого гаранта, он бы все не бросил в одну минуту. Музыкант оставил в России свою группу Multiverse, театр, в котором был приглашенным актером, и продал бизнес — компанию, которая торгует уличными спортивными тренажерами. В ближайшее время артист, судя по всему, возвращаться не планирует. Выступлений и спектаклей у него не намечено, да и в США уже наметились проекты. Он продолжает увлекаться музыкой и пока зарабатывает на съемках клипов. Например, недавно он подписал контракт с одной известной певицей (имя ее пока не называет), для которой снимал видео. Пока он молчит о том, будет ли развивать свою музыкальную карьеру за границей.