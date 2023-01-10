. Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке

Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Музыкант Никита Пресняков осенью сбежал из России и оказался в США, где у него, как выяснилось, есть свое жилье. О Никите Преснякове в последние месяцы говорили не меньше, чем о его звездной бабушке. Сначала были слухи о том, что его забрали с репетиции в Московском губернском театре, но они не подтвердились. Сам Никита был немногословен и у себя в Телеграм-канале коротко написал, что это фейк. Однако из страны все же уехал — за границу. В начале осени внука Аллы Пугачевой видели на эстонской границе, которую он пересек пешком. Из Эстонии Никита улетел в Штаты, где уже много лет живет его мать с отчимом и сестрой. Как выяснили журналисты «КП», о жилище для внука позаботилась любимая бабушка. Примадонна подарила ему квартиру в Лос-Анджелесе, где он сейчас и находится.
Возможно, не будь у Никиты за границей такого гаранта, он бы все не бросил в одну минуту. Музыкант оставил в России свою группу Multiverse, театр, в котором был приглашенным актером, и продал бизнес — компанию, которая торгует уличными спортивными тренажерами. В ближайшее время артист, судя по всему, возвращаться не планирует. Выступлений и спектаклей у него не намечено, да и в США уже наметились проекты. Он продолжает увлекаться музыкой и пока зарабатывает на съемках клипов. Например, недавно он подписал контракт с одной известной певицей (имя ее пока не называет), для которой снимал видео. Пока он молчит о том, будет ли развивать свою музыкальную карьеру за границей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Гороскоп здоровья: какие болезни губят каждый знак зодиака
Гороскоп здоровья: какие болезни губят каждый знак зодиака
В МИД назвали «политический кошмар» Запада
В МИД назвали «политический кошмар» Запада
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Утренние привычки, которые помогут зарядиться энергией на весь день
Утренние привычки, которые помогут зарядиться энергией на весь день
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Юлия Высоцкая высказалась по поводу сообщения о своей смерти в Париже
Юлия Высоцкая высказалась по поводу сообщения о своей смерти в Париже
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Артура Смольянинова хотят посадить в России
Артура Смольянинова хотят посадить в России
Светлана Лобода показала фото с голым округлившимся животом
Светлана Лобода показала фото с голым округлившимся животом
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Ольга Орлова жутко растолстела во время беременности
Ольга Орлова жутко растолстела во время беременности

Топ на сегодня

Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
Спрогнозирован курс рубля в 2023 году
Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая
Эмин Агаларов поделился трогательными фото с дочерью Афиной из Дубая
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
Артур Смольянинов лицемерно готов смотреть, как убивают россиян
Артур Смольянинов лицемерно готов смотреть, как убивают россиян

Еще по теме

Никита Пресняков в тайне пешком сбежал из России
Никита Пресняков сбежал из страны и всех подставил
Никита Пресняков высказался о мобилизации
Никита Пресняков сам себя выгнал из страны