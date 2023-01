. Официально: эти 6 игр удалят из Game Pass 15 января

Microsoft официально сегодня сообщила список игр, которые планируется удалить из подписки Game Pass в середине этого месяца — 15 января. Игровой сервис Game Pass лишится 6 проектов, как на Xbox, так и на PC. При этом, об одной из игр, которая готовится на удаление уже менее чем через неделю, стало известно только сегодня, про другие же сообщили в начале месяца.

Следующие 6 игр будут удалены из Game Pass в середине января — 15 числа:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary EditionPupperazziWindjammers 2The AnacrusisWe Happy FewNobody Saves the World