Официально: эти 6 игр удалят из Game Pass 15 января
Сегодня, 20:21
Microsoft официально сегодня сообщила список игр, которые планируется удалить из подписки Game Pass в середине этого месяца — 15 января. Игровой сервис Game Pass лишится 6 проектов, как на Xbox, так и на PC. При этом, об одной из игр, которая готовится на удаление уже менее чем через неделю, стало известно только сегодня, про другие же сообщили в начале месяца.
Следующие 6 игр будут удалены из Game Pass в середине января — 15 числа:
Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition
Pupperazzi
Windjammers 2
The Anacrusis
We Happy Few
Nobody Saves the World
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По материалам: newxboxone