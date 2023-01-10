. Ольга Кузьмина поделилась подробностями съемок «Чебурашки»
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Ольга Кузьмина поделилась подробностями съемок «Чебурашки»

Ольга Кузьмина поделилась подробностями съемок «Чебурашки»
Звезда «Кухни», актриса Ольга Кузьмина призналась, что во время съемок никто не думал и не ожидал таких огромных кассовых сборов. Комедия «Чебурашка» стала безусловным лидером российского проката, собрав уже более 3 миллиардов рублей и обогнав прежнего чемпиона — фильм «Холоп». Актриса Ольга Кузьмина озвучила главного героя — обаятельного Чебурашку. Она рассказала о том, как проходили съемки картины.
«Я не только озвучивала Чебурашку, но и играла его, подарив ему эмоции и мимику. Поэтому я присутствовала не только на озвучении, но и на съемочной площадке, играя все, что теперь видно в нашей кинокартине. То, что фильм получился таким слаженным и эмоциональным — большая заслуга всей творческой команды. Начиная со сценария и заканчивая даже финальными титрами, каждый из нашей огромной команды делал с любовью и душой. Мне кажется, что большинство из нас, наверное, за исключением продюсеров, во время работы вряд ли думали о кассовых сборах. Мы все думали о том, чтобы сделать это хорошо, искренне и по-настоящему. Работа каждого из участников группы была сделана на максимуме», — приводит слова актрисы издание РИА ФАН.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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