. Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей

Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Певица и ведущая Ольга Орлова устала от слухов о своей беременности. Телеведущая решила поставить на место женщин, которые заявляют, что ее живот накладной. Ольга Орлова раньше была солисткой группы «Блестящие». Однако уже несколько лет она ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что артистка уединенно жила в большом доме, где она содержит собак и кошек. Но в 2021 году звезда вышла замуж за бизнесмена Валерия, а не так давно она объявила о беременности.  Примечательно, что Ольге 45 лет, поэтому многие усомнились, что ребенка она вынашивает сама. На телеведущую обрушились с критикой и обвинениями, что она носит накладной живот. Оголять свою интимную часть тела артистка не хочет, но уже давала погладить живот Яне Рудковской.  Однако уже в феврале у Орловой должен родится малыш, а поток негативных сообщений не уменьшается. Она решила поставить хейтеров на место.
«Остановите Землю, я сойду! <...> Думала, все скоро прекратится, но сейчас понимаю, что это будет до родов и далее… Хочу обратиться к тем, кто не верит. Вопрос не в том: «Как вам не стыдно хейтить беременную?» А вопрос именно в том: «Почему вы не верите именно мне и откуда такая уверенность, что мой живот накладной???» Просто потому, что мне 45? Из-за чего столько яда и злости? Мне кажется, что вам проще поверить в инопланетян, чем в то, что можно быть беременной в 45. Меня всегда поражали люди, которые лучше знают, что происходит в моей жизни. И тем не менее… Я предложила пари. Назовите сумму (вы же уверены на сто процентов), я вам предоставлю видеодоказательство. Если я вру — деньги ваши. Если вы убедитесь в том, что правда за мной — ваша сумма уйдет на благотворительность в детский фонд на лечение ребенка. Вместе сделаем доброе дело. Куда-то все уверенные сдулись?! Ну где же вы, девчонки? За базар никто не готов ответить», — написала звезда. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в бюджете
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе — вышла на Xbox
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе —
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Маша Распутина держит дочку в черном теле
Кристина Асмус спалилась с любовником
Кристина Асмус спалилась с любовником
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12 января
Аномальное тепло сменится сильными морозами в Иркутской области 12
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу
В Иркутском районе спасли лыжницу, сломавшую ногу

Топ на сегодня

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Никита Пресняков сбежал в США, благодаря знаменитой бабушке
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри деградирует просто на глазах
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Анастасия Волочкова похвасталась, сколько стоит ее отдых
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, как рискнула, выходя за него замуж

Еще по теме

Ольга Орлова показала округлившийся живот на фото в бикини
Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
Ольга Орлова унизила поклонницу
Ольга Орлова показала округлившийся живот