. Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей

Певица и ведущая Ольга Орлова устала от слухов о своей беременности. Телеведущая решила поставить на место женщин, которые заявляют, что ее живот накладной. Ольга Орлова раньше была солисткой группы «Блестящие». Однако уже несколько лет она ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что артистка уединенно жила в большом доме, где она содержит собак и кошек. Но в 2021 году звезда вышла замуж за бизнесмена Валерия, а не так давно она объявила о беременности. Примечательно, что Ольге 45 лет, поэтому многие усомнились, что ребенка она вынашивает сама. На телеведущую обрушились с критикой и обвинениями, что она носит накладной живот. Оголять свою интимную часть тела артистка не хочет, но уже давала погладить живот Яне Рудковской. Однако уже в феврале у Орловой должен родится малыш, а поток негативных сообщений не уменьшается. Она решила поставить хейтеров на место.«Остановите Землю, я сойду! <...> Думала, все скоро прекратится, но сейчас понимаю, что это будет до родов и далее… Хочу обратиться к тем, кто не верит. Вопрос не в том: «Как вам не стыдно хейтить беременную?» А вопрос именно в том: «Почему вы не верите именно мне и откуда такая уверенность, что мой живот накладной???» Просто потому, что мне 45? Из-за чего столько яда и злости? Мне кажется, что вам проще поверить в инопланетян, чем в то, что можно быть беременной в 45. Меня всегда поражали люди, которые лучше знают, что происходит в моей жизни. И тем не менее… Я предложила пари. Назовите сумму (вы же уверены на сто процентов), я вам предоставлю видеодоказательство. Если я вру — деньги ваши. Если вы убедитесь в том, что правда за мной — ваша сумма уйдет на благотворительность в детский фонд на лечение ребенка. Вместе сделаем доброе дело. Куда-то все уверенные сдулись?! Ну где же вы, девчонки? За базар никто не готов ответить», — написала звезда.