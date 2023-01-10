. Ольга Орлова жутко растолстела во время беременности
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Ольга Орлова жутко растолстела во время беременности

Ольга Орлова жутко растолстела во время беременности
Ведущая и певица Ольга Орлова рассказала о своей беременности. Похоже, ненавистники ежедневно атакуют Ольгу Орлову сообщениями с сомнениями в ее беременности. Ведущая даже готова заключить с ними пари, однако пока никто не решился отстоять свое мнение. 45-летняя Орлова пишет, что ее вес постепенно увеличивается. Она ожидает, что к моменту родов он станет еще больше. Певица поделилась наблюдением с подписчикам, но столкнулась с очередным обвинением во лжи. Экс-солистка «Блестящих» недоумевает, неужели по ней не заметно, как беременность отразилась на ее внешности. «На сегодняшний день я набрала 15 кг, ноги отекают очень сильно. По лицу уже тоже видно. ПДР в феврале, думаю, еще килограммов 8 наберу. Но пусть для вас это будет обман», — обратилась она.  Ольга реагирует на хейт спокойно. «Кому-то никогда не будет видно то, что он не хочет видеть. Они даже в трусах найдут что-то накладное. Это их проблемы!» — говорила звезда.
Однако в конце прошлого года ее сильно задели слова Довлатовой, которая неожиданно примкнула к рядам ненавистников. «Людям не нравится, когда их дурачат. Рожаешь сама — молодец! Рожает суррогатная мать — тоже хорошо. Главное, чтобы ребенок родился здоровым. Ведь кто-то не может по медицинским показаниям, у других свои причины… Это личное дело, но врать — нехорошо! Если помогает суррогатная мать, я считаю, нужно честно об этом говорить. Иначе не будет доверия у аудитории», — причитала Алла. Ольга тут же отреагировала на высказывание коллеги. «Одно дело, когда люди хайпуют друг на друге, не общаясь лично, другое дело — когда человек знает меня. Я никогда не давала Алле повода усомниться в том, что я честна или нечестна. Очень странно, что публичный человек пишет «нехорошо дурить своих поклонников», — обращалась она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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