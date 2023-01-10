. Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом Марковского МО

Определили новую подрядную организацию для строительства школы на 1550 мест в микрорайоне Березовом Марковского МО. Муниципальный контракт заключили с АО «Востсибпроект» 30 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутского районного муниципального образования.

Уставный капитал АО «Востсибпроект» — 100 тысяч рублей. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, на рынке она 18 лет. Контракт заключен в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании подпункта 1 пункта 1 постановления правительства Иркутской области от 18 марта 2022 года №199-пп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд в Иркутской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления».

Эта же компания определена в качестве подрядчика, который будет строить детский сад на 490 мест в микрорайоне Березовый. Стоимость контракта — более 900 миллионов рублей. Согласно проекту контракта, работы должны завершить до 15 декабря 2023 года.

Ранее в Березовом уже определили исполнителя контракта по строительству школы. Аукцион на 2 миллиарда 975 рублей выиграло ООО «ТитанСтрой» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Прокуратура организовала проверку подрядчика, по ее результатам надзорный орган направил обращение в Арбитражный суд Иркутской области о признании аукциона недействительным. В ходе аукциона поступила единственная заявка, однако выяснилось, что победитель торгов не подтвердил наличие необходимого опыта для исполнения договора.