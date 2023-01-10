. Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом Марковского МО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом Марковского МО

Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом Марковского МО

Определили новую подрядную организацию для строительства школы на 1550 мест в микрорайоне Березовом Марковского МО. Муниципальный контракт заключили с АО «Востсибпроект» 30 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутского районного муниципального образования.

Уставный капитал АО «Востсибпроект» — 100 тысяч рублей. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, на рынке она 18 лет. Контракт заключен в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании подпункта 1 пункта 1 постановления правительства Иркутской области от 18 марта 2022 года №199-пп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд в Иркутской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления».

Эта же компания определена в качестве подрядчика, который будет строить детский сад на 490 мест в микрорайоне Березовый. Стоимость контракта — более 900 миллионов рублей. Согласно проекту контракта, работы должны завершить до 15 декабря 2023 года.

Ранее в Березовом уже определили исполнителя контракта по строительству школы. Аукцион на 2 миллиарда 975 рублей выиграло ООО «ТитанСтрой» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Прокуратура организовала проверку подрядчика, по ее результатам надзорный орган направил обращение в Арбитражный суд Иркутской области о признании аукциона недействительным. В ходе аукциона поступила единственная заявка, однако выяснилось, что победитель торгов не подтвердил наличие необходимого опыта для исполнения договора.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
«Байкал-Энергия» со счетом 8:3 обыграла «Старт» из Нижнего Новгорода
«Байкал-Энергия» со счетом 8:3 обыграла «Старт» из Нижнего Новгорода
Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом Марковского МО
Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом
Замерзшие чувства: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь в январе 2023
Замерзшие чувства: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь в
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня
В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня
Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили
В поселке Мама без электричества остались 2747 человек
В поселке Мама без электричества остались 2747 человек
Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую жизнь
Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую
Что такое софрология и как она помогает уйти от негативных эмоций
Что такое софрология и как она помогает уйти от негативных эмоций
В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины
В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины

Топ на сегодня

Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем он займется после этого
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Еще по теме

Прокуратура просит аннулировать итоги аукциона по строительству школы в Березовом
Школы Иркутской области получили 55 новых автобусов
Госдума отклонила законопроект Вологодской области о госзакупках для спортивных организаций
В Балаганске в начале 2022 года откроют детский сад на 110 мест