. Оскар Кучера оказался в заминированном самолете

Отпуск ведущего и актера Оскара Кучера не задался с самого начала. Артист направлялся вместе с семьей на Гоа, но его рейс авиакомпании Azur Air так и не долетел до пункта назначения и совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат. Как пассажиры выяснили чуть позже, экипажу воздушного судна поступило сообщение о бомбе на борту, поэтому они спешно приземлились в первом попавшемся городе. О случившемся Кучера в красках рассказал подписчикам. Телеведущий отметил, что они немало натерпелись еще до вылета из Москвы и до последнего не понимали, что происходит. «Волею судеб мы с семьей оказались на том самом рейсе авиакомпании Azur, который сначала задержали на 17 с половиной часов, а после того как мы взлетели, за полтора часа до посадки в Гоа, вдруг пилот сказал, что мы срочно садимся, а где — он и сам не знает. И мы за 15 минут приземлились в Джамнагаре! Надо отдать должное экипажу, который был стоически спокоен и приветлив! Нам, правда, не сказали причину посадки, но пообещали объяснить все потом», — поделился артист.Однако тревоги после посадки не закончились, потому что в аэропорту пассажиров ждал серьезный досмотр, немало их напугавший. «Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, а вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили всех в одну линию. Было неприятно. Никто ничего не объясняет… Дальше всех начали обыскивать и досматривать», — уточнил Оксар. К счастью, взрывное устройство в воздушном судне так и не обнаружили, поэтому Кучера понадеялся, что совсем скоро окажется-таки в Гоа и сможет отдохнуть и забыть о неудачном полете. «Всех собрали в зале аэропорта, накормили кучей еды, воды и прочих ништяков в виде орешков и так далее. Короче, сидим, ждем, пока досмотрят всех пассажиров, и собственно, сам борт», заключил он.