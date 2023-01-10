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Певица Слава вернулась к мужу

Певица Слава вернулась к мужу
Певица Слава после заявлений о расставании с мужем счастливо проводит с ним время. После громкого расставания Слава уже проводила время с бывшим супругом, но повод тогда был серьезный — день рождения дочери. Теперь же певица отправилась с экс-избранником в отпуск, что озадачило публику. В декабре Слава шокировала поклонников грустной новостью и тут же заверила, что будет искать нового избранника. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так, что я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым, обязательно, чтоб вкусно пах, с симпатичным мужчиной. Вот так бывает», — обращалась она.
Анатолий Данилицкий тоже сделал заявление о разрыве с Анастасией Сланевской (настоящее имя Славы. — Прим. «З-ая.ру»). «Все, что Настя заявила — это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…» — делился 70-летний бизнесмен. Похоже, пара все же смогла поговорить и решить проблемы. Это стало понятно после того, как артистка подробно показала начало отпуска на Мальдивах. Как оказалось, в ее компании был и бывший муж. Родители дочери Антонины обосновались в разных местах размещения, что не мешало им часто видеться. Мужчина мелькал в личном блоге 42-летней звезды. Слава обедала вместе с Данилицким и даже устроила рум-тур по его номеру. Когда исполнительница зашла к экс-мужу, он был лишь в плавках. «О, голенький!» — воскликнула она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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