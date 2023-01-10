. Почти 90% продаж игр в Британии приходится на цифру, диски все менее популярны





Ассоциация цифровых развлечений и розничной торговли (ERA) в Великобритании опубликовала результаты за 2022 год, о чем сообщает BBC. В сети часто обсуждаются чарты продаж игр на дисках в Великобритании, которые публикуются еженедельно. При этом, игр на дисках покупают все меньше, и в прошедшем году только каждая десятая игра была приобретена на диске, если брать индустрию в целом — консоли, PC и мобильные устройства.

Согласно данным ERA, в 2022 году 89,5% проданных игр были цифровыми, а оставшиеся 10,5% — физическими копиями. Около 30% продаж приходится на мобильные приложения (игры), которые продаются в цифровом виде. В общей сложности в 2022 году на игровую индустрию в Великобритании пришлось 4,7 млрд фунтов стерлингов — это больше, чем на кино-, теле- или музыкальную индустрию.

Стоит сказать, что цифровые магазины не обязаны публиковать свои данные о продажах игр. Оценки ERA базируются на информации, которая предоставлена исследовательской компанией Omdia.