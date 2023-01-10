. Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с пранкерами из РФ

Из-за беседы президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами уволен директор Бюро международной политики Петр Гиллерт, сообщает радиостанция RMF FM.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польши от имени лидера Франции Эмманюэля Макрона. По данным радиостанции, Гиллерт лишился кресла, поскольку именно он отвечал за международные контакты Дуды.

Разговор Дуды с российскими пранкерами произошел после падения на востоке страны ракеты украинских ПВО. Президент по нетипичной манере ведения разговора понял, что могло дойти до обмана, и прекратил беседу.

На кадрах опубликованной на страницах пранкеров в социальных сетях видеозаписи "Макрон" интересуется у Дуды, не увязывает ли тот позицию Киева по инциденту с постоянными запросами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия. В ответ польский лидер сказал, что проявляет крайнюю осторожность, не обвиняет россиян и стремится избежать конфликта с Россией.