. Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с пранкерами из РФ
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Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с пранкерами из РФ

Польский чиновник лишился кресла после разговора президента Дуды с пранкерами из РФ

Из-за беседы президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами уволен директор Бюро международной политики Петр Гиллерт, сообщает радиостанция RMF FM.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польши от имени лидера Франции Эмманюэля Макрона. По данным радиостанции, Гиллерт лишился кресла, поскольку именно он отвечал за международные контакты Дуды.


Разговор Дуды с российскими пранкерами произошел после падения на востоке страны ракеты украинских ПВО. Президент по нетипичной манере ведения разговора понял, что могло дойти до обмана, и прекратил беседу.

На кадрах опубликованной на страницах пранкеров в социальных сетях видеозаписи "Макрон" интересуется у Дуды, не увязывает ли тот позицию Киева по инциденту с постоянными запросами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия. В ответ польский лидер сказал, что проявляет крайнюю осторожность, не обвиняет россиян и стремится избежать конфликта с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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