. Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии

Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессииПорноактриса Адриана Чечик рассказала, как ее коллегу принуждали сниматься против ее воли

Популярная порноактриса Адриана Чечик (Adriana Chechik) раскрыла закулисье профессии. Девушка рассказала, как помогла коллеге противостоять двум мужчинам, которые принуждали ее сниматься в одной сцене. На видео, опубликованное в TikTok в конце декабря, издание Indy100 обратило внимание в понедельник, 9 января.

«Хотите узнать закулисные секреты индустрии?» — подписала порноактриса ролик, в котором рассказала, как стала свидетельницей попытки двух мужчин принудить девушку участвовать в групповом сексе против ее воли. «Она не говорила по-английски и пыталась объяснить, что не хочет сниматься в этой сцене», — объяснила актриса.

По словам Чечик, мужчины принуждали девушку заняться сексом с обоими одновременно, но женщина неоднократно отвечала отказом. В ответ ей говорили: «Давай, разве ты не хочешь, чтобы тебе заплатили? Тебе просто нужно смириться с этим». По словам Чечик, увидев это, она оттолкнула мужчин от девушки. После этого один из них начал кричать на порноактрису, поэтому она разбросала реквизит для съемок по комнате и ушла.

Ранее порнозвезда Таня Тейт (Tanya Tate) рассказала о том, как совмещает материнство и работу в секс-индустрии. В беседе с изданием Daily Star она призналась, что снимает контент для взрослых, когда ее сын уходит в школу.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
«Байкал-Энергия» со счетом 8:3 обыграла «Старт» из Нижнего Новгорода
«Байкал-Энергия» со счетом 8:3 обыграла «Старт» из Нижнего Новгорода
Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом Марковского МО
Определили нового подрядчика для строительства школы в Березовом
Замерзшие чувства: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь в январе 2023
Замерзшие чувства: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь в
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня
В Иркутской области создали карту маршрутов выходного дня
Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Минобороны РФ: в Харьковской области российские военные уничтожили
В поселке Мама без электричества остались 2747 человек
В поселке Мама без электричества остались 2747 человек
Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую жизнь
Три знака зодиака, которым Джуна предсказывала долгую и счастливую
Что такое софрология и как она помогает уйти от негативных эмоций
Что такое софрология и как она помогает уйти от негативных эмоций
В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины
В США предостерегли республиканцев от медвежьей услуги ради Украины

Топ на сегодня

Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
МТС запустит собственный музыкальный лейбл
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем он займется после этого
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Еще по теме

Популярная порноактриса рассказала об изнанке профессии и личной жизни
Порноактриса раскрыла секреты своего успеха
Бывшая порнозвезда раскрыла главную причину ухода из индустрии
Популярная порноактриса рассказала о попытке убить ее