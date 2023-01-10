. Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года
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Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года

Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года.

"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий", - сказал Мишустин.


В программу включили новые направления, такие как профилактика и лечение пациентов с гепатитом C, раннее выявление сахарного диабета и его лечение.

"Важно, чтобы бесплатная медицинская помощь, в том числе специализированная и высокотехнологичная, была доступна людям во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. Все необходимые средства для этого предусмотрены", - подчеркнул глава кабмина.

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По материалам: uposters.ru

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