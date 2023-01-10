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Праздник Домочадцев день или Рождественский мясоед 10 января 2023 года: приметы, традиции и обряды

Праздник Домочадцев день или Рождественский мясоед 10 января 2023 года: приметы, традиции и обряды

10 декабря отмечается необычный народный праздник, который известен под двумя названиями — Домочадцев день и Рождественский мясоед. Наши предки в этот день старались уделить максимум внимания своей семье.

Оригинальные традиции праздника Домочадцев день или Рождественский мясоед

С этого дня начинали играть свадьбы. Ведь разрешалось на стол ставить разнообразные угощения, которые готовили из мяса. Такие деликатесы обожали все. Тем более родители жениха и невесты имели возможность накрыть богатые столы, дабы в будущем их дети не знали нехватки в финансовой сфере.


У хороших и старательных хозяев мяса было вдоволь. Ведь еще в первых числах они кололи свиней, дабы в праздники об этом даже не задумываться. А вот лентяи такими благами не могли похвастаться. Однако таких в давние времена было немного. Ведь ленивых крестьяне презирали и не уважали, с ними никто не хотел иметь ничего общего.

Знаменуется этот день интересным обрядом. Вся семья собиралась вместе за столом. После веселых бесед они отправлялись на то место, где в деревне всегда устраивали гулянья. Оно получило название «Красная горка». Именно там люди дружно вбивали кол. Это происходило за день до праздника. Утром все встречались на том же месте. Семья дружно завязывала на кол ленту и загадывала желание. Считалось, что если все это выполнить с чистым сердцем, то обязательно все получится.

Хозяйки в этот день читали специальные заговоры, которые могли помочь защитить их дом от нечистой силы и сглаза.

Особенно любили праздник молодые люди. Они собирались вечером вместе. Парни и девушки не только веселились, но и гадали. Подобные посиделки обожали все крестьяне.

Погодные приметы на Домочадцев день или Рождественский мясоед


  • В будущем стоит ожидать хорошего урожая, если на улице тихо, а на деревьях есть иней.
  • Хозяева смогут на следующий год заготовить много льна, если в этот день на улице очень плохо сохнет белье.
  • Стоит ожидать лета, богатого на осадки, если в сарае сено покрылось инеем.
  • Людям стоит ожидать плохой погоды, если в этот день соль отсырела.
  • Через несколько дней на улице потеплеет, если пошел крупный снег.
  • Стоит ожидать скорой метелицы, если собака спит на снегу.
  • Летом будут часто идти дожди, если в этот день на улице метель.
  • Людям стоит ожидать потепления, если кот долго спит.
  • Вскоре начнется сильная метель, если рыба бьется в водоеме.
  • Стоит ожидать теплых и солнечных дней, если воробьи расчирикались.

Народные поверья на 10 января


  • В этот день нужно заговаривать соль.
  • Если посолить блюдо заговоренной солью, то семья на протяжении всего года не будет ссориться.
  • Все совместные дела семьи в будущем принесут полезные плоды.
  • Молодожены, которые в этот день заключили брак, будут всю жизнь счастливыми.
  • Всех тех, кто в этот день придет колядовать, стоит обязательно щедро угостить. Это поможет на протяжении всего года не знать беды и несчастья.
  • Люди, которые в этот день появились на свет, в будущем становятся хорошими семьянинами. Для защиты от нечистой силы и сглаза им стоит использовать камень, который называется халцедон.
  • В этот день стоит избегать ссор и конфликтов, дабы не накликать на себя беду.

Все приметы, обряды и традиции наши предки собирали на протяжении долгого времени. Они старались максимально точно передать их своим внукам и правнукам. Поэтому они заслуживают особого внимания и уважения, ведь являются неотъемлемой частью истории нашей страны и народа.


# Общество
По материалам: rsute

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