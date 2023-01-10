. Прием заявлений на детские оздоровительные путевки начался в Иркутской области
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Прием заявлений на детские оздоровительные путевки начался в Иркутской области

Прием заявлений на детские оздоровительные путевки начался в Иркутской области

Учреждения соцобслуживания Иркутской области начали прием заявлений на предоставление бесплатных и частично оплаченных за счет бюджета детских оздоровительных путевок. 9 января при личном обращении жители региона подали 769 заявлений. Самая высокая активность отмечена в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Саянске и Братске, сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году стоимость путевки увеличили на 20% по сравнению с прошлым годом. Максимальный размер стоимости путевки в лагерь на базе санаториев составит 31 101 рубль (33 684 рубля – для санаториев в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях), 26 439 рублей в детский загородный лагерь (28 686 рублей – для лагерей в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям). Продолжительность оздоровительных смен составляет 21 день.

Для получения путевки законным представителям детей необходимо обратиться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства детей. Сделать это можно лично, посредством почтовой связи и через МФЦ. Перечень уполномоченных учреждений и список детских организаций опубликованы на сайте министерства социального развития. Телефон горячей линии по вопросам отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области: 8(3952) 52-75-41.

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По материалам: irk

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