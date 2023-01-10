. Принц Гарри деградирует просто на глазах
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Принц Гарри деградирует просто на глазах

Принц Гарри деградирует просто на глазах
Принц Гарри продолжает шокировать людей своими признаниями. Младший брат принца Уильяма может похвастаться своим очередным «достижением»: ему удалось совершенно испортить личный праздник супруги наследника престола. Как бы ни старалась Кейт держать себя в руках, сохранить хорошее настроение сегодня, когда ей исполнился 41 год, оказалось практически невозможно. Ведь последнее время королевская семья живет в предвкушении появления на прилавках магазинов скандальных мемуаров принца Гарри, в которых досталось всем членам королевской семьи. И хотя пока в Сети появились пока только выдержки из книги принца, как стало понятно уже теперь, не избежала этой участи и Кейт. Причем кажется совершенно невероятным, что принц мог случайно назначить день выхода своих мемуаров на 10 января — то есть сразу после дня рождения принцессы Уэльской. Очевидно для того, чтобы праздник был отравлен ожиданием новой волны скандала. А за день до ее дня рождения он еще и дал новое интервью, в котором снова атаковал и Кейт, и ее супруга … Однако в тот же день зрители новостного шоу GB News увидели еще одно интервью, которое, в свою очередь, не смогло не подпортить настроение самому Гарри. Речь идет о появлении на телешоу эксперта по королевской семье Анджелы Левайн. Об этом сообщило издание Express.co
Анджела — известная в Британии журналистка, лауреат нескольких литературных премий, автор девяти биографических книг, в том числе ряда биографий членов королевской семьи — решила поделиться своей точкой зрения на мемуары Гарри. Причем ее высказывание на эту тему уже вызвало скандал. Левайн заявила, что, по ее мнению, «Гарри очень, очень болен», имея в виду его психическое нездоровье. Анджела считает, что принц попал в безвыходную ситуацию: у него возникла болезненная фиксация на его жене Меган. И в попытках сделать ее счастливой он готов на что угодно. Ради этого он уже предал свою родину, свою семью, свой долг… Однако Меган этого мало, и он никогда не сможет добиться того, чтобы она была довольна. И ощущение того, что он находится в тупике, разрушает его психическое равновесие. Как рассказала Левайн, она в прошлом довольно много лично контактировала с Гарри —  беседовала с ним в процессе подготовки своих книг. Это происходило в 2017-м и начале 2018-го, то есть до женитьбы принца на Меган. И по словам журналистки, читая фрагменты его книги, она пришла к выводу, что он кардинально изменился со времени ее знакомства с ним. Как утверждает Левайн, от прежнего веселого и позитивного Гарри не осталось и следа… Как считает Левайн, принц деградирует просто на глазах. Он уже ведет себя не как взрослый человек, а как неуравновешенный подросток. И дальше будет только хуже, поскольку, по мнению Анджелы, психологу, который с ним работает, похоже, оказалась не по плечу его миссия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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