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Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных

Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военныхПушилин: ВСУ в Соледаре несут серьезные потери, хотя продолжают «упираться»

Украинские войска в боях при Соледаре несут серьезные потери, хотя продолжают «упираться». Об этом в эфире Первого канала заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС

Политик отметил, что «мотивация русских солдат, в частности, подразделений "Вагнера", понятна».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал об ожесточенных боях в окрестностях Соледара и Артемовска. По его данным, по обоим направлениям ВСУ теряют личный состав, танки, боевые машины пехоты, и оставляют позиции.

10 января стало известно о возможных планах украинской армии отступить из Соледара. Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о критической ситуации на указанном направлении.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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