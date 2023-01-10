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Пушков нашел объяснение обращению Польши к США из-за репараций

Пушков нашел объяснение обращению Польши к США из-за репарацийПушков счел требование репараций Польшей признаком нарушения равновесия мировой системы

В просьбе Польши к конгрессу США о помощи в получении от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны видится признак нарушения мировой системы. Такое объяснение нашел член Совета Федерации Алексей Пушков, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Сенатор допустил, что мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности. Польша же находится в первых рядах зачинщиков этого процесса, считает Пушков.

«Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос. <...> Польша, как и после 1-ой мировой и в канун 2-й мировой, — в первых рядах тех, кто хочет воспользоваться этим процессом. Кстати, в Европе начало ему было положено войной НАТО против Сербии и отрывом от нее Косова», — написал член Совфеда.

10 января глава правительственной группы по подготовке отчета о потерях и замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал, что Польша обратилась к Конгрессу США за поддержкой в получении репараций от Германии.

До этого МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Немецкие власти назвали этот вопрос закрытым и подчеркнули, что не будут вести какие-либо дискуссии по этому поводу. Польша также просила Организацию Объединенных Наций (ООН) оказать содействие в данном вопросе.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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