. Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
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Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машинRolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин

Число проданных автомобилей премиум-класса Rolls-Royce Motor Cars в 2022 году превысило шесть тысяч, что стало рекордным показателем за всю 118-летнюю историю компании, сказано в отчете автогиганта.

По сравнению с 2021 годом объем поставок вырос на восемь процентов. Главными рынками сбыта стали США, на которые пришлась треть проданных машин, Китай и Европа. Всего география поставок составила порядка 50 стран. Средняя стоимость каждого проданного автомобиля составила рекордные 500 тысяч евро.

В компании ожидают, что спрос на автомобили класса люкс сохранится и в 2023 году. Также там отметили, что количество сделанных предварительных заказов на первый серийный электромобиль Spectre «превзошло амбициозные ожидания». Уход с российского рынка, где в год в среднем продавалось по 250-300 автомобилей, был компенсирован ростом спроса в других частях света, подчеркнули в Rolls-Royce. В целом самой востребованной моделью в 2022 году в мире был Rolls-Royce Cullinan, а в Азии — Ghost.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года россияне приобрели почти 1700 люксовых автомобилей с пробегом, что на 69 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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