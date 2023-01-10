. Российские власти начали искать способы привлечь иностранные деньги

Правительство и ЦБ РФ начали искать способы привлечь инвесторов из дружественных стран

Стратегия развития финансового рынка России до 2030 года предусматривает создание стимулов для привлечения инвесторов из дружественных стран, чтобы они стали заметными игроками. Соответствующие способы начали искать правительство и Банк России, идеи обсуждаются с участниками рынка пишут «Ведомости».

В числе прочих рассматривается упрощение работы с иностранными эмитентами и инвесторами российских финансовых посредников, создание для брокерских и управляющих компаний благоприятных налоговых условий при обслуживании нерезидентов, а также развитие практики выпуска в России ценных бумаг иностранных эмитентов.

В сентябре глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов отмечал, что на недружественные государства из перечня правительства приходится три четверти всего российского рынка акций, находящегося в свободном обращении. Оставшуюся долю делят резиденты и нерезиденты из стран, не попавших в список.

При этом тогда же Минфин поставил цель увеличить объем инвестиций в основной капитал с 23 триллионов рублей в 2021 году до 43 триллионов в 2030-м. Эту задачу можно выполнить только за счет изменения структуры источников инвестиций, в том числе с помощью существенного роста доли фондового рынка, которая за те же сроки должна вырасти с 5 процентов до 11-ти.

Поскольку на деньги от развитых стран, попавших в число недружественных, рассчитывать не приходится, сосредоточиться следует на странах СНГ, Китае, Индии, государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк заметил, что основной проблемой в этом взаимодействии станет низкая ликвидность российского рынка и санкционные проблемы у ряда отечественных финансовых организаций. Каким-то образом российские власти должны будут заверить нерезидентов, что их не коснутся вторичные санкции. В то же время, подчеркнул эксперт, без инвестиций из-за рубежа российскому рынку развиваться будет крайне тяжело.

В свою очередь директор корпоративных рейтингов рейтинговой службы НРА Станислав Письменный напомнил, что отток с российского рынка западных инвесторов привел к снижению объемов торгов более чем в два раза. По его мнению, для привлечения других иностранных участников России следует пойти на существенные реформы — льготы при вложениях на длительный срок, повышение уровня защиты активов, увеличение информационной открытости.

Ранее сообщалось, что стратегия развития финрынка также предусматривает выпуск бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ), в которые в том числе предлагается вкладывать пенсионные средства. Такой инструмент становится прибыльным при условии роста экономики, сопровождающегося низкими инфляцией и процентными ставками, и приводит к потерям при обратной динамике.