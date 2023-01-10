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Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»

Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»Сенатор Пушков: американские «маньяки применения силы» направят Украине еще больше оружия

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал американских политиков «маньяками применения силы» и заявил, что они направят Киеву еще больше оружия.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американского генерала в отставке Уэсли Кларка о том, что подход Вашингтона ведет к обескровливанию Украины.

Сенатор отметил, что Соединенные Штаты одновременно призывают обескровливать страну и дальше, дав ей еще больше оружия, в том числе танки Abrams и дальнобойную артиллерию.

«Весь "реализм" Кларка, Райс, Гейтса и им подобных сводится к следующему тезису: Украина может проиграть, поэтому пусть США направят туда еще больше оружия. Эти маньяки применения силы воспроизводятся в США во всех поколениях политиков», — подчеркнул Пушков.

Он напомнил о том, что в 1962 году они едва не довели Карибский кризис до ядерной войны, поступали аналогично середине 1980-х во время ракетного кризиса в Европе, а сейчас вновь играют с огнем.

Ранее администрация президента США Джо Байдена исключила поставки Украине танков Abrams по техническим причинам. В администрации заявили, что такие машины весят 55 тонн, а установленные на них газотурбинные двигатели быстро сжигают топливо. Кроме того, подобная техника склонна к поломкам и нуждается в квалифицированном обслуживании.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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