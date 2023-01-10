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Шаман рассказал, кому благодарен за свою популярность

Шаман рассказал, кому благодарен за свою популярность
Певец Шаман решил поделиться откровениями. Певец SHAMAN остается самым желанным гостем на любых нынешних музыкальных мероприятиях. Ценник за его выступления на частных вечеринках продолжает расти. По слухам, в разгар новогодних праздников он зарабатывал до 3,5 миллиона за одну вечеринку. Многие до сих пор не могут поверить, что SHAMAN «пробился» на большую сцену сам. Кто-то говорит, что ему помогла жена Елена Мартынова, занимающая высокий пост в компании «Мегафон», другие подозревают, что не обошлось без вмешательства влиятельного Максима Фадеева. Слухи о возможном сотрудничестве певца с продюсером появились после того, как он включил в свою концертную программу песню «Танцы на стеклах».
В своем недавнем интервью артист сказал о том, что Фадеев не имеет отношения к его взлёту. В то же время SHAMAN знает, что продюсер высоко оценивает его талант и творчество. «Я за это ему очень благодарен, спасибо ему большое. Мне его творчество безумно нравится», — сказал певец в интервью «Пятому каналу». Между прочим, SHAMAN уже столкнулся не только с проявлениями народной любви, но и с хейтом — обратной стороной популярности. Недавно его жестко раскритиковали за сомнительную выходку во время концерта. Артист вложил микрофон себе в штаны в районе ширинки для того, чтобы освободить руки для аплодисментов. Публика этот жест сочла вызывающим и неуместным.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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