. СК проводит проверку по факту отключения электроэнергии в поселке Мама
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СК проводит проверку по факту отключения электроэнергии в поселке Мама

СК проводит проверку по факту отключения электроэнергии в поселке Мама

Бодайбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку по признакам преступления по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Проверка связана с отключением электроэнергии в поселке Мама, сообщает пресс-служба ведомства.

10 января в 07:30 часов от оперативного дежурного ЕДДС Мамско-Чуйского района поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения в поселке Мама. Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, в том числе 651 ребенок, и восемь социально значимых объектов. Электроснабжение в поселке восстановили спустя пять часов после отключения.

Выехавшие на место происшествия руководитель и заместитель руководителя межрайонного следственного отдела провели осмотр, опросили местных жителей и руководство электроподстанции. По результатам процессуальной проверки будет дана комплексная уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов.

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По материалам: irk

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