. Сложно ли перейти на правильное питание

Каждый человек рано или поздно задумывается о необходимости правильного питания, но многие считают, что будет достаточно сложно менять свои привычки. Это не совсем так. Для того чтобы перейти на правильное питание, можно начать с малого и стараться соблюдать всего несколько правил.

Вместо хлеба — цельнозерновые хлебцы





Начните правильное питание с хлеба. Откажитесь от булочек, батонов и прочего из белой муки. Замените белый хлеб серым или черным, а в идеале цельнозерновыми хлебцами — они менее калорийные и более полезные для пищеварительной системы.

Вместо соусов и кетчупов — лимон и специи





Соусы, кетчупы и готовые майонезы содержат много вредных консервантов, усилителей вкуса и других химических веществ, которые нарушают пищеварительную систему. Заменив их соком лимона вместе с правильным сочетанием натуральных специй, вы принесете большую пользу своему организму.

Вместо сыра из коровьего молока — козий сыр





Сыр из козьего молока — полезный и легко усваиваемый продукт. Он значительно лучше переваривается в желудке, чем сыр из коровьего молока. Кроме того, он имеет в своем составе больше полезных питательных веществ.

Вместо молочного и белого шоколада — темный





Любителям сладкого однозначно стоит перейти с молочного и белого шоколада на темный. Во-первых, он практически не содержит в себе красители и ароматизаторы. Во-вторых, темный шоколад, без фруктовых или ореховых наполнителей, менее калорийный и не так опасен для вашей фигуры.

Основной прием пищи — утром





Чтобы начать правильно питаться, желательно также разгрузить свою пищеварительную систему и обеспечить ей ночной отдых. Тогда питательные вещества будут усваиваться полностью.

Известно, что наиболее интенсивная работа желудочно-кишечного тракта происходит с утра, после пробуждения, и с каждым часом его активность снижается. Поэтому основной прием пищи желательно планировать на утро. В обед порция еды должны быть меньше. А на ночь лучше вообще не есть или за пару часов до сна ограничиться небольшой порцией растительной пищи, которая быстро переваривается.