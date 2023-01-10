. Starfield 2 стоит ждать не раньше 2035 года, если Bethesda решится на сиквел





На данный момент у Starfield нет точной даты релиза, но разработчики обещают выпустить игру в первой половине 2023 года. По слухам, тестировщики оказались в восторге от проекта, а инсайдеры прогнозируют, что Starfield получит оценки на уровне выше 90 баллов из 100, что является отличным заделом для сиквела.

Редактор портала IGN Райан МакКэффри в своих социальных сетях обратил внимание на график студии Bethesda. Их работа уже расписана на несколько лет вперед, и, как посчитал Райан, если Starfield 2 и увидит свет, то ждать игру предстоит, как минимум, до 2035 года:

Забавно думать, что если Starfield будет достаточно успешным для Starfield 2, он не выйдет, по крайней мере, до 2035 года. Да, 2035 год. И это оптимистичная дата. Тодд Ховард уже взялся за Elder Scrolls VI, а затем за Fallout 5. Разработка каждой игры длится 4+ года, так что…





Стоит сказать, что с момента анонса Starfield прошло уже больше 4 лет — проект анонсировали в июне 2018 года, а первые подтверждения разработки игры датированы еще 2016 годом.

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