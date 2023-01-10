. Светлана Лобода показала фото с голым округлившимся животом
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Светлана Лобода показала фото с голым округлившимся животом

Светлана Лобода показала фото с голым округлившимся животом
Певицу Светлану Лободу заподозрили в беременности. Светлана Лобода шокировала публику, выставив в Сеть фотографию в красном платье с открытым животом. Часть публики прошлась по фасону наряда, который, безусловно, вызывал массу вопросов. Однако другие поклонники обратили свое внимание совсем на другое — на якобы беременный живот певицы. Похоже, что Лобода решила показать публике, в каком положении она пребывает в духе певицы Рианны, которая всю свою беременность активно демонстрировала выдающиеся формы.
Одни фолловеры порадовались за Светлану, а другие напомнили пользователям Сети, что это будет уже третий ребенок (если беременность подтвердится) без законного отца.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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