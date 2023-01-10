. Сын Олега Газманова высказался о санкциях против него
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Сын Олега Газманова высказался о санкциях против него

Сын Олега Газманова высказался о санкциях против него
Против сына певца Олега Газманова, Родиона ввели санкции. 6 января президент Украины ввел санкции против 119 человек, в числе которых российские артисты. Так, в черный список попали Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев и многие другие. Свое имя в санкционном списке увидел и сын Олега Газманова Родион. Артист заявил, что не расстроен этим фактом, так как еще с 2015 года находится в перечне «Миротворца» за выступление в Крыму. «Никакого веса в цивилизованном мире эти санкции не имеют, в чем мы давно уже имели возможность убедиться. Мои выступления в Крыму, а также на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской области, конечно же, продолжатся», — пишет певец.
Исполнитель хита «Люси» напомнил Зеленскому о съемках в музыкальном ролике поп-короля. «Нашел в Интернете клип Филиппа Киркорова, в котором снимался тогда еще будущий президент Украины. И занятно даже не то, что ФК отвешивает ему подзатыльник (беззлобный, кстати), а то, что это попадает ровно на слова «и когда с победой вернусь». Во всей этой мизансцене мне видится очень глубокий символизм, так-то. А вам?» — обратился он к подписчикам. Напомним, что в список попал и сам Филипп Бедросович. Звезда прокомментировал новый статус в соцсетях словами благодарности. «Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности», — иронично писал поп-король. Его поддержали многие коллеги, в числе которых Давид Манукян, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Екатерина Шпица и многие другие. «Поздравляю. Это знак качества», — ответил Филиппу Олег Газманов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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