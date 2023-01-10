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Траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза

Траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза«Первый ОФД»: траты россиян на новогодних каникулах в 2023 году выросли на 45% год к году

С 1 по 8 января 2023 года россияне потратили на развлечения и походы в продуктовые магазины почти в полтора раза больше денег, чем в новогодние каникулы в прошлом году. В общей сложности расходы составили 115 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на статистику «Первого ОФД». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сильный рост зафиксирован в сегменте продуктов питания — в годовом выражении расходы россиян в супермаркетах увеличились на 38 процентов, до 23 миллиардов рублей. На втором месте по объему трат в каникулы оказались траты на услуги для розничных потребителей (в том числе коммунальные, транспортные, медицинские, курьерские, страховые, услуги связи). Расходы россиян в этом сегменте выросли в 2,2 раза в годовом выражении, до 20 миллиардов рублей. При этом значительно сократились траты на туристические и букмекерские услуги — в 5 и 4 раза соответственно.

Более 10 миллиардов рублей во время новогодних каникул россияне потратили на одежду и обувь, это на 40 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом наибольшую динамику продемонстрировали товары для праздников — россияне потратили на них в 2,4 раза больше средств в годовом выражении. Также почти вдвое увеличились расходы на товары для дома, более чем на 80 процентов выросли траты на топливо, а также на аксессуары, на 63 процента — на покупку мебели. Эксперты отметили, что параллельно с увеличением расходов вырос и спрос.

Ранее глава Министерства финансов страны Антон Силуанов сообщал, что по итогам 2022 года рост цен в России составит около 12 процентов. Аналогичных прогнозов придерживались Минэкономразвития и Центробанк. Однако регулятор отмечал, что существуют риски ускорения роста цен из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал инфляцию.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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